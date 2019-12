Roma, bus in fiamme in Via Luciano Conti: nessun ferito

Bus in fiamme questo pomeriggio a Roma. Dopo il rogo che nella notte ha distrutto un mezzo Atac fuori servizio, alle 19 circa le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, sono intervenute in Via Luciano Conti angolo Largo Corradini D’Ascanio, zona Roma Est per l’incendio di un mezzo dell’Atac. Il fuoco ha distrutto la parte posteriore del bus. Secondo quanto riferito l’autista aveva fatto scendere l’unico passeggero presente sulla vettura. Non risultano persone ferite o intossicate.