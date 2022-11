Roma, caos Karsdorp: non si presenta a Trigoria. Le strade fra la Roma e Rick Karsdorp si stanno allontanando in modo definitivo: l’esterno, convocato, non si è presentato all’allenamento, e andrà incontro a una grande multa, che può arrivare al 30 per cento dello stipendio mensile.

Un ritorno al Feyenoord non si escluse, come neppure nuovi rapporti con altre società. Nella Roma che oggi dovrebbe incontrare Solbakken, si guarda avanti: due ipotesi, puntare a destra su Celik e Zalewski o andare sul mercato. Bereszynski della Samp o Bellerin del Barcellona, le due piste non confermate.