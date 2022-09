Roma Capitale della Cultura: online la graduatoria dell’avviso pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro” 

È stata pubblicata la graduatoria del bando “Lo Spettacolo dal vivo fuori dal centro – Anno 2022”, pensato per promuovere la realizzazione di eventi culturali di spettacolo dal vivo nel corso del prossimo autunno-inverno nei territori fuori dalle aree centrali della città, valorizzando così il patrimonio culturale immateriale delle periferie di Roma.

Sono in tutto 43 i progetti che sono risultati vincitori del bando – il cui importo complessivo era di 2.891.620,99 euro, stanziati dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo (Fus) – e che saranno finanziati. Spettacoli teatrali, musicali, di danza e performance di vario tipo dovranno realizzarsi nelle aree non centrali di Roma tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di quest’anno.

Oltre a questi progetti vincitori ne sono risultati idonei non finanziabili altri 35, che potranno essere ammessi in caso di scorrimento della graduatoria.

“Sono molto soddisfatto che ben 43 progetti abbiano potuto accedere ai fondi di questo bando finanziato con fondi Fus del Ministero della Cultura, e tengo a ringraziare ancora il ministro Franceschini per averceli messi a disposizione – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor – Questo finanziamento ci permetterà di dare continuità alla stagione culturale dell’Estate Romana 2022, consentendoci di realizzare una programmazione di eventi che arrivi fino alla fine dell’anno e arricchisca ulteriormente l’offerta culturale a disposizione dei cittadini romani. Una programmazione che, in linea con quanto previsto proprio per l’Estate Romana, valorizzi le zone cittadine non centrali. Perché la città che vogliamo deve essere in grado di promuovere la bellezza e le molteplici identità di tutte le sue aree”, ha concluso Gotor.

I contributi economici saranno erogati nella misura massima dell’85% della spesa preventivata dal soggetto proponente e comunque per un importo non superiore a 85.000 euro per ciascuna proposta.

La graduatoria dell’avviso “Lo Spettacolo dal Vivo fuori dal Centro – Anno 2022” è pubblicata sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito www.comune.roma.it, nella sezione “Attualità” – “Tutti bandi, avvisi concorsi” – Struttura “Dipartimento Attività Culturali” (https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC945041).

