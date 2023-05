Roma, caro affitti universitari: proteste e proposte

La protesta degli studenti della Sapienza contro i costosi affitti ha portato alla luce la difficoltà dei fuorisede a trovare alloggi a prezzi accessibili. La rettrice dell’ateneo, Antonella Polimeni, ha annunciato l’offerta di oltre 400 posti alloggio nei prossimi mesi, ma si riconosce che molto ancora deve essere fatto. L’assessore regionale, Giuseppe Schiboni, ha dichiarato la priorità di garantire più disponibilità di alloggi per far diminuire i prezzi. Tuttavia, le organizzazioni studentesche, Sinistra Universitaria e Cambiare Rotta, hanno chiesto un reddito universitario per gli studenti meno abbienti, e un piano pubblico di investimento per ampliare le strutture residenziali. Cambiare Rotta ha anche lanciato uno sciopero generale il 26 maggio per protestare contro la gentrificazione e l’aumento dei costi degli affitti.