Roma centro, dove si dovranno usare le mascherine

Le vie presso le quali diventa obbligatorio usare la mascherina all’aperto a Roma, a seguito di una valutazione analitica dei dati disponibili, almeno per quanto concerne il centro cittadino, sono state individuate.

Ingolfato ancora di più durante le feste, il centro di Roma dunque vedrò un uso costante delle mascherine che, si ricorda, devono coprire naso e bocca.

Queste le vie: via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza del Parlamento, piazza San Silvestre, largo Chigi, largo Carlo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti, via Borgognona, via Frattina.

Le indicazioni valgono anche in altre aree, da Prati al quartiere Africano: via Cola di Rienzo, via Marcantonio Colonna, via Fabio Massimo, piazza Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare, via Candia, viale Libia.