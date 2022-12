Roma Centro, librerie indipendenti e botteghe storiche in crisi, Iv: “Urge un sostegno”

“La chiusura della libreria Odradek, dopo 25 anni di attività, è un duro colpo per la Capitale, che perde improvvisamente un presidio culturale di assoluto rilievo e un punto di riferimento importante per un gran numero di habitué e appassionati lettori, oltre che per i tanti turisti in cerca di qualità, che rifuggono dai negozi di souvenir del centro e da insegne senza storia né anima. È il segno più tangibile di un settore da tempo in grande difficoltà, messo a dura a prova anche dalla crisi energetica e dal caro bollette. Appare evidente, per questa Amministrazione, la necessità di mettere in campo azioni mirate di sostegno e risorse economiche dedicate, a tutela di librerie indipendenti e botteghe storiche, che rappresentano un vero e proprio patrimonio da salvaguardare e che rischiano invece di scomparire per sempre, impoverendo in modo irreversibile l’offerta culturale della nostra città”.

Così i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini.

