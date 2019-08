Roma, chi è Smalling: difensore d’esperienza in arrivo dal Manchester United

Il colpo è arrivato a sorpresa: Chris Smalling è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. Il difensore inglese classe 1989 è in questo momento nella sede del Manchester United, squadra detentrice del suo cartellino, per limare gli ultimi dettagli della sua cessione in giallorosso.

La Roma ha quindi sferrato l’affondo decisivo per l’obiettivo che teneva segreto da alcuni giorni mentre portava avanti altre trattative per rinforzare il reparto arretrato. Un nome su tutti: quello di Rugani. Il difensore della Juventus era l’obiettivo numero uno, le ingenti richieste bianconere hanno però fatto cambiare idea al club giallorosso, che ha così virato su Smalling.

Roma, chi è Smalling

Il difensore inglese arriva in giallorosso in prestito secco a fronte di un corrispettivo di 3 milioni di euro. Una formula d’acquisto variata nel corso delle ore, perché inizialmente il Manchester United chiedeva 20 milioni per la cessione del suo difensore, per poi abbassare le pretese e infine accettare l’ipotesi di un prestito secco.

I tifosi giallorossi possono quindi festeggiare per l’arrivo del nuovo difensore? La carriera di Smallling dice assolutamente di sì, perché l’inglese (30 anni da compiere il 22 novembre) ha sempre giocato ad altissimi livelli.

Dal 2010 fa parte del Manchester United, una delle squadre più importanti a livello europeo. Ha giocato spesso titolare e vinto tanto: 2 Premier, 4 Community Shield, 1 Coppa d’Inghilterra. 1 Coppa di Lega e 1 Europa League. Negli ultimi mesi ha perso la maglia da titolare a favore dei nuovi arrivati in casa Reds, ma è sempre stato un punto fermo all’interno dello spogliatoio. Anche quando in panchina c’era Mourinho.

Un anno fa ha perso il posto anche in nazionale ma non ha mai smarrito la sua umiltà. Nel giorno del suo 29esimo compleanno, infatti, invece di festeggiare con gli amici ha servito il pranzo a 600 senzatetto di Manchester. Fisicamente è ancora integro ed è pronto ad imporsi anche in Italia. La Roma è pronta ad accoglierlo, la nuova avventura in giallorosso di Smalling è pronta ad iniziare.