Roma, preso Smalling dal Manchester United! Cifre e formula d’acquisto

La trattativa è stata portata avanti in gran segreto, si è scoperta solo nelle ultime ore. La Roma ha chiuso per Smalling del Manchester United. Il difensore inglese classe 1989 è il colpo per la retroguardia giallorossa.

Il giocatore, come riportato dal sito Gianlucadimarzio.com, è in questo momento nella sede del club inglese per definire il passaggio a Roma. Smalling passerà in giallorosso in prestito secco a fronte di un corrispettivo di 3 milioni di euro.

Roma, preso Smalling: la storia della trattativa

La trattativa, portata avanti in gran segreto, aveva spinto il Manchester a chiedere inizialmente 20 milioni per la cessione. Poi 4 per il prestito più 16 per il riscatto, poi ancora 3 di prestito e 17 di riscatto. Infine si è giunto alla formula del prestito secco come successo anche con Sanchez. La Roma ha un nuovo difensore: Smalling è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.