Roma, choc all’Appio: durante i lavori si apre una voragine sotto la betoniera. Nessun ferito ma tanta paura

Purtroppo non è certo il primo caso anzi, quasi con una ‘regolarità sconcertante’, a giro, capita che in un quartiere della Capitale si apra una voragine capace di inghiottire auto e passanti – eventualità quest’ultima, per fortuna ad oggi rarissima.

Voragine a Roma: l’ennesima testimonianza di una ‘città fragile’. Politica in campo

Premesso che parliamo di una città che nei secoli si è rinnovata ‘sedimentandosi’, lasciando quindi nel sottosuolo delle cavità impressionati, le ragioni sono molte e diverse, dalle vibrazioni dettate da lavori in corso, al continuo tragitto di mezzi pesanti, fino al pessimo stato del manto stradale, a Roma notoriamente approssimativo.

Dunque, niente di più facile che anche questa ennesima ‘disgrazia’ fisica per divenire facile terreno di scontro elettorale.

Voragine a Roma: cede l’asfalto in via Todi e ‘blocca’ una betoniera. Strade chiuse

Tornando alla notizia di poche ore fa, l’ennesima voragine si è aperta in via Todi, nel quartiere Appio Tuscolano, coinvolgendo una betoniera che, per l’appunto, era lì per alcuni lavori di consolidamento occorsi ad un fabbricato.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o coinvolto, con gli agenti della Polizia locale che hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l’area, per poi procedere al recupero del pesante mezzo.

Ovviamente strade limitrofe chiuse, rabbia, paura e, puntualemnte, il solito immenso caos di traffico…

Max