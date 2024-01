Roma-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Con l’arrivo del nuovo anno, si apre la stagione calcistica, in particolare per quanto riguarda la Coppa Italia. La competizione torna ad animare le prime serate di gennaio, con il Milan che inaugura la settimana sfidando il Cagliari, mentre la Roma si prepara a fronteggiare la Cremonese negli ottavi di finale.

La vittoria in questo confronto significherebbe un’ulteriore sfida contro la Lazio nei quarti di finale. I giallorossi guidati da Jose Mourinho sono determinati a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juventus, dove l’unico gol di Rabiot ha deciso l’esito della partita. Dall’altra parte, la Cremonese, sotto la guida di Coda e compagni, ha subito una sconfitta martedì 26 contro il Palermo per 3-2, permettendo ai rosanero di raggiungerli in classifica.

La sfida tra Roma e Cremonese è in programma mercoledì 3 gennaio alle ore 20.45, con fischio d’inizio allo stadio Olimpico di Roma. Inizia così il percorso della Roma nella Coppa Italia, con il ricordo dell’eliminazione dello scorso anno proprio per mano della formazione grigiorossa, che si impose 2-1 all’Olimpico.

Le probabili formazioni per Roma-Cremonese vedono Mourinho preparare ampie rotazioni: in attacco, riposeranno sia Dybala che Lukaku, facendo spazio ad Azmoun e Belotti. A centrocampo, Paredes sembra destinato a confermarsi insieme a Bove. Torna Pellegrini dal primo minuto. Sulle fasce, Karsdorp farà rifiatare Kristensen, mentre a sinistra giocherà El Shaarawy. In difesa, Celik e Llorente saranno i “braccetti”, con Cristante che potrebbe scalare al centro del pacchetto. Tra i pali, possibilità per Svilar.

Probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5. Per chi preferisce seguire la gara in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente sia sul sito di Sportmediaset che su Mediaset Infinity, attraverso l’app su smartphone e tablet o collegandosi al portale di riferimento tramite pc o notebook.