Roma, depuratori Acea in disuso: riqualificare aree

Sono in totale 7 i depuratori Acea, che provvedevano alla pulizia dell’acqua di fogna, ma attualmente in disuso, da demolire per lasciare spazio alle riqualificazioni.

Sono ubicati, rispettivamente a Tor De Cenci, Torrevecchia,

Boccea, Quartaccio, Selva Nera, Selva Candida e Prima Porta.

“Devono essere demoliti quanto prima per ripristinare lo stato dei luoghi, per restituire aree verdi oppure siti spendibili per altri servizi” afferma la consigliera del M5S, ex assessora ai Lavori pubblici della giunta Raggi, Linda Meleo, firmataria insieme agli altri consiglieri grillini dell’opposizione di una mozione bocciata in aula Giulio Cesare.

Meleo cita un “percorso interrotto” e annuncia la proposta di “una delibera di indirizzo”.