Roma di Sera, puntata giovedì 18 giugno 2020: la replica online (Video)

Nella puntata di “Roma di Sera” di giovedì 18 giugno su Supernova (canale 14 del digitale terrestre) spazio ai temi della scuola. Ospite il Prof. Mario Rusconi, Presidente Associazione Nazionale Presidi Roma e Lazio, si è parlato degli esami di maturità in corso – “i ragazzi hanno capito e si stanno impegnando, ma quest’anno avrà più peso l’intero percorso scolastico” -, di come si tornerà in classe a settembre, e dell’esigenza di trovare nuovi spazi.

“Pensiamo anche alle centinaia di locali degli ex custodi occupati abusivamente”… La replica polemica è arrivata da Giuseppe Polimeri, portavoce storico degli ex custodi edifici pubblici: “Noi siamo persone ormai anziane e abbiamo diritto a restate o ad avere in alternativa una casa comunale. Pensate piuttosto alle circa ottanta scuole vuote a Roma e lasciate stare noi!”.

Da entrambi, però, la richiesta al Campidoglio di un censimento serio dei locali, che manca da tanti anni.” Alla Sindaca lo abbiamo chiesto – ha confermato Rusconi – ma non dipende da noi”. Quindi il video divertente del bravissimo attore romano Leonardo Bocci sulla maturità “ai tempi del Coronavirus” e le telefonate dei telespettatori. Poi il collegamento con Leo Marrani dal quartiere Cinecittà per raccontare una bellissima storia di volontariato civico sul verde pubblico.