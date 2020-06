Roma di Sera, replica puntata 11 giugno 2020: stasera nuovo appuntamento su Supernova

ROMA DI SERA ospiti Luca Laurenti, il nostro amico di "Riprendiamoci Roma" -la consigliera capitolina del M5S Cristian Paciocco

Sono 20 i nuovi casi di contagio da "Coronavirus" oggi nel Lazio, di cui 14 a Roma. A "Roma di Sera" ospitiamo Luca Laurenti, il nostro amico di "Riprendiamoci Roma" che ha scritto un bellissimo libro sul "Lockdown": diario di un'apocalisse e di nuove speranze. Ma oggi vedrete diversi risultati che abbiamo ottenuto con i nostri servizi-denuncia per cui siamo molto contenti, perché per noi è un orgoglio essere una trasmissione utile e di servizio! Al Trullo, dopo la puntata con "Omo Magno" in cui abbiamo rilanciato la denuncia di una strada piena di rifiuti, sono andati a pulire tutto! In via Alò Giovannoli, dove un telespettatore ci aveva segnalato la strada piena di rifiuti, il Presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi è stato di parola e ha fatto fare pulizia. Come se non bastasse, il nostro Leo marrani sarà in collegamento da Cinecittà dove dopo mesi di richieste di "Franco il volontario" (che cura a sue spese i giardini di tutta la zona) hanno portato una fontanella. Infine ospite la consigliera capitolina del M5S Cristian Paciocco, per parlare dell'approvazione del regolamento sulla "Consulta della disabilità"… Seguiteci!

