Roma, domani 26 ottobre tornano i Weekend con la MIC

Sabato 26 ottobre torna l’appuntamento settimanale con la manifestazione I WEEKEND CON LA MIC. A ospitare la serata a cura della Roma Tre Orchestra saranno i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali che, dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) , torneranno ad animarsi con i concerti di musica classica eseguiti dai giovani musicisti dell’ensemble universitario.

L’appuntamento straordinario, ad ingresso libero per i possessori della MIC card o con il consueto biglietto ad un euro, consentirà al pubblico di visitare il museo in notturna accompagnato dalle note dello spettacolo Bach Gala, un evento musicale nel quale i giovani e talentuosi musicisti della Roma Tre Orchestra presenteranno al pubblico di Roma alcuni tra i brani più celebri del grande compositore tedesco. Il programma, anche se monografico, presenta una notevole varietà perché spazia da brani per strumento solo (pianoforte, viola, violoncello e fisarmonica), ad altri per orchestra e per solista con accompagnamento strumentale, cercando così di fornire una sorta di esposizione dell’arte e dei diversi stili musicali di Johann Sebastian Bach. Il tutto è realizzato anche avvalendosi di insolite trascrizioni, come ad esempio quella che permetterà di ascoltare le meravigliose Variazioni Goldberg alla fisarmonica. Presenti alcuni solisti d’eccezione, come Samuele Telari, Jonathan Rossi Ferrucci, Leonardo Spinedi e Andrea Tenaglia.

Durante l’evento sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite per gruppi di 30 persone (numero massimo), fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione potrà essere effettuata direttamente sul posto scegliendo tra le seguenti fasce orarie: 20.30, 21.15, 22.00, 22.45.

Inoltre, nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 17, i possessori della MIC potranno assistere gratuitamente alle prove della Roma Tre Orchestra che si terranno al Museo di Roma a Palazzo Braschi (Sale Tenerani), un’occasione unica per poter apprezzare i musicisti al lavoro. Le prove saranno aperte anche agli altri visitatori previo pagamento del biglietto d’ingresso al museo.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzati da Zètema Progetto Cultura e realizzati grazie alla collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine.