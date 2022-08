Roma – Dopo oltre 10 anni riaprono scuola infanzia ed elementare a via Mazzacurati. I plauso di Gualtieri

Dopo una chiusura di oltre 10 anni, il 12 settembre riapriranno i locali della scuola primaria e il 15 settembre quelli della scuola dell’infanzia in via Mazzacurati, a Corviale. I lavori hanno interessato l’aspetto strutturale degli edifici, degli impianti interni e anche la parte esterna dell’intero plesso.

Gualtieri: “Finalmente, alla riapertura delle scuole, i cittadini di Corviale avranno di nuovo i loro spazi”

Come ha tenuto a dichiarare per l’occasione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “Nella prima delle mie consuete visite nei quartieri della città, il 26 novembre scorso presi l’impegno di restituire al territorio gli spazi dell’infanzia e delle elementari della scuola Mazzacurati. Finalmente, alla riapertura delle scuole, i cittadini di Corviale avranno di nuovo i loro spazi. Garantire luoghi sicuri, funzionali e belli per accompagnare i nostri bambini nel percorso formativo è un tassello fondamentale per far crescere la nostra comunità educante. Ringrazio le assessore Ornella Segnalini e Claudia Pratelli, il Presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi e l’assessore municipale Claudia Bruschi per l’impegno e il risultato ottenuto. Nei prossimi giorni saranno completati anche i lavori di altre scuole, come ad esempio quella di Via Orazio Amato nel X Municipio. La cura per l’istruzione e per le scuole è un obiettivo prioritario dell’Amministrazione”.

Il Presidente dell’XI Municipio: “Una grande soddisfazione che vogliamo condividere e festeggiare con tutto il quartiere”

“Riaprire la scuola Mazzacurati era un obiettivo fondamentale del nostro programma. Grazie al lavoro comune e costante degli Assessorati, dei Dipartimenti e del Municipio siamo riusciti a centrarlo in questo primo anno di consiliatura. La riapertura della scuola e la restituzione alla comunità educante di questo edificio, riqualificato e migliorato in ogni aspetto, è una grande soddisfazione che vogliamo condividere e festeggiare presto con tutto il quartiere” – ha dichiarato il Presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi.

L’Ass. Ornella Segnalini: “La restituzione ai cittadini di un’opera rimasta inutilizzata e abbandonata per anni”

“Solo un costante lavoro di squadra che ha impegnato per svariati mesi il personale tecnico e amministrativo sia del CSIMU, sia del Municipio XI – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, Ornella Segnalini – ha permesso il rispetto dei tempi e, conseguentemente, la restituzione ai cittadini di un’opera rimasta inutilizzata e abbandonata per anni.”

L’Ass. alla Scuola: “Aprire una scuola significa costruire opportunità e combattere in modo concreto le diseguaglianze”

“La riapertura dopo oltre 10 anni della scuola Mazzacurati, la scuola storica del quartiere popolare Corviale – ha sottolineato l’Assessora alla Scuola Claudia Pratelli – è un messaggio alla città. In un quartiere in cui il numero di laureati è di 8 punti percentuali sotto la media cittadina, con un tasso di occupazione tra i più bassi di Roma Capitale, aprire una scuola significa costruire opportunità e combattere in modo concreto le diseguaglianze, che tra i ragazzi, si misurano con l’abbandono scolastico. Le scuole sono presidi imprescindibili, ed il nostro impegno in questi mesi di lavoro ha avuto, e continuerà ad avere, un orizzonte preciso: quello di garantire servizi di qualità in tutti i quartieri della città, in particolare dove più servono.”

Max