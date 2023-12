Roma, entra nel supermercato con un coltello e minaccia vigilantes: fermato con il Taser e arrestato

Momenti di paura la scorsa sera in un supermercato a Roma quando un uomo, senza fissa dimora di nazionalità straniera e in evidente stato di agitazione, è entrato con un coltello in pugno e ha minacciato l’addetto alla vigilanza.

Dal punto vendita viale Castrense sono iniziate a partire le segnalazioni al 112 di clienti e dipendenti del supermercato che chiedevano l’intervento delle forze dell’ordine.

Roma, entra nel supermercato con un coltello

Ma neppure l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha fatto desistere l’uomo che, ancora con l’arma impugnata, ha continuato ad avere comportamenti aggressivi prima nei confronti dei militari, minacciandoli, e poi verso se stesso, procurandosi tagli superficiali sul torace, sul collo e sulle braccia.

Bloccato con il Taser e arrestato

Per evitare che la situazione degenerasse, uno dei Carabinieri, qualificato operatore Taser, ha fatto uso della pistola ad impulsi elettrici in dotazione, riuscendo ad immobilizzare l’esagitato e a disarmarlo.

L’uomo un 53enne tunisino, una volta identificato è stato prima portato presso l’ospedale di Tor Vergata, dove è stato visitato e dimesso in buone condizioni di salute, senza prognosi, e poi condotto in caserma dove è stato trattenuto in arresto con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e minacce.