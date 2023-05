Roma. Fascia verde, M5S e LcR: “Scaricabarile Gualtieri vergognoso, non ci sono più condizioni per atteggiamento costruttivo in Aula” 

“Registriamo un puerile e vergognoso tentativo di scaricabarile del sindaco Gualtieri sulla questione della Ztl Fascia verde. Non sapendo come giustificare il suo pessimo operato, tenta di confondere volontariamente la verità. Ma questa scelta è solo ed esclusivamente sua e, dunque, deve assumersene la piena responsabilità.

Basta chiamare in causa, peraltro indebitamente, un provvedimento della Giunta a 5 Stelle che nulla ha a che vedere con la sua iniziativa scollegata dalla realtà.

Il divieto di cui parla, infatti, fu circoscritto al solo anello ferroviario e per auto vecchie, e, a differenza di quanto ha fatto dall’attuale sindaco dem, l’Amministrazione Raggi diede inoltre idonea e preventiva comunicazione alla città circa i contenuti del provvedimento che, peraltro, riguardava una zona molto servita dal trasporto pubblico su gomma e su ferro e da tutti i servizi di sharing mobility. Oltretutto, a differenza di quanto fatto dall’attuale esecutivo capitolino, furono effettuate accurate e dettagliate analisi in merito all’impatto che la suddetta disposizione avrebbe avuto sulla circolazione di quel quadrante, tant’è che non si verificò il caos attuale che il sindaco intende adesso, mal consigliato, scaricare su altri.

Se proprio volesse fare qualcosa di buono per la città in termini di mobilità pensasse piuttosto a portare avanti velocemente i nostri progetti e a continuare il percorso da noi intrapreso per il miglioramento del trasporto pubblico romano che comprende un parco autobus rinnovato di circa 900 vetture – da cui si è affrettato a togliere la scritta ‘più bus per Roma’ -, la manutenzione delle metro, i progetti su ferro come il tram Termini Vaticano Aurelio, quello di via Togliatti, la funivia Casalotti e tanto altro.

Nel frattempo, non resteremo inerti dinanzi a questo provvedimento che penalizzerà migliaia di famiglie romane“.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, la capogruppo capitolina M5S Linda Meleo e il capogruppo della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

