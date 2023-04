(Adnkronos) – Si gioca oggi, giovedì 20 aprile, Roma-Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho deve ribaltare lo 0-1 dell’andata. Il match è in programma alle 21 allo stadio Olimpico e sarà trasmesso in chiaro in tv su Tv8. Inoltre, la gara sarà visibile anche su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Sarà possibile inoltre vederla in streaming tramite Sky Go, Now Tv e Dazn.