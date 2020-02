Fiamme nella notte in una frutteria in Viale Marco Fulvio Nobiliore 56 a Roma, zona Tuscolano. Sul posto alle 2 circa sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio divampato, per cause al momento imprecisate, all’interno del negozio di frutta e verdura. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.Sul posto presenti le forze dell’ordine.