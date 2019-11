Roma, Fonseca: “Risultato ingiusto, ma il calcio è crudele”

Ancora nel recupero, ancora una beffa. La Roma cade in Germania contro il Borussia Monchengladbach e complica il suo passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Una sconfitta immeritata dei giallorossi, che Fonseca commenta così ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, ma è anche vero che in quella frazione nessuno ha avuto grandi occasioni”

“Il gol nel finale non penso sia giusto”

L’allenatore portoghese ha poi analizzato i motivi di una sconfitta a parer suo immeritata: “Nel secondo invece ne abbiamo avute 4/5 da gol. Abbiamo controllato sempre la partita poi questo gol nel finale penso non sia giusto. In entrambe le gare abbiamo riportato due risultati non giusti per me. Ma il calcio è così e ora dobbiamo pensare solo a vincere le ultime due partite che restano. Noi sbagliamo nell’ultimo passaggio, abbiamo avuto 5/6 occasioni in cui sicuramente potevamo fare meglio. Nel secondo tempo però abbiamo giocato bene. Passaggio di turno? Dobbiamo vincere le ultime due gare, non possiamo pensare a due risultati diversi”, ha concluso Fonseca.