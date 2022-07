A Roma l’allarme incendi è ormai una costante e una preoccupazione per tutti. Rispetto all’anno scorso sono diventati il triplo i roghi in città e in altre aree del Lazio. Soltanto nella giornata di ieri ci sono stati cento interventi di cui 80 a Roma e in provincia, con il più cruento nel parco del Pineto. Di questi, il 70% sono incendi boschivi, di sterpaglie e colture.

A pochi giorni dall’incendio che nella zona di Massimina ha distrutto un centro estivo per bambini, una rimessa con 150 camper e il deposito del mercato rionale di Casalotti, tornano le fiamme e il fumo che hanno oscurato il cielo sopra San Pietro. Rogo spaventoso poi l’area della Pineta Sacchetti e di Monte Mario. Le fiamme hanno divorato il parco del Pineto dove si sarebbe sviluppato il primo focolaio, poi diffusosi con il vento caldo.

Roma in fiamme, incendi e paura: ecco cosa è successo

Cenere e detriti sono stati portati dal vento anche in zone del centro storico, fino al quartiere Nomentano, tanto che il fumo è stato visibile fin da piazza di Spagna. Le fiamme hanno toccato la zona della stazione ferroviaria di Valle Aurelia. Alcune abitazioni sono state evacuate ed in via precauzionale è stato fatto evacuare anche il centro sportivo The Fox dove c’erano circa cinquanta di bambini. A fuggire sono stati anche operatori e ragazzi del centro estivo Vis Aurelia.

“Abbiamo radunato immediatamente i ragazzini perché stavamo mangiando fuori e abbiamo visto subito le fiamme, molti erano spaventati ma siamo stati velocissimi li abbiamo tranquillizzati e fatti spostare”, hanno dichiarato gli operatori del centro Vis Aurelia dove si trovavano oltre 150 minori.