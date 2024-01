Roma, Municipio II – Italia viva: “discarica abusiva sull’Aniene, Comune e Regione si attivino per una bonifica”

“In via Foce dell’Aniene, nel secondo Municipio, a ridosso del fiume, ci sono centinaia di tonnellate di rifiuti abbandonati. Un’enorme discarica abusiva con materiali di ogni genere, anche pericolosi, che si sono accumulati nel tempo facendo scattare un vero e proprio allarme ambientale.

Nel rimpallo di competenze fra Comune e Regione, nessuno è intervenuto per bonificare la zona, metterla in sicurezza e ripristinare decoro e pulizia. Siamo preoccupati per il disinteresse e l’immobilismo delle istituzioni di fronte a una vicenda così grave, che sta mettendo a rischio la salute dei cittadini e deturpando seriamente un’area di grande valore naturalistico che andrebbe invece salvaguardata.

Rivolgiamo quindi un appello al sindaco Gualtieri perché si interessi alla questione. Abbiamo scritto una nota agli Assessorati capitolini Ambiente e Patrimonio affinché verifichino le dirette competenze del Comune e si attivino quanto prima, con gli altri soggetti interessati, per un’operazione di bonifica dell’area, che non è più rimandabile”.

Così in un comunicato congiunto Marco Dolfi, consigliere Iv del Municipio Roma II, Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio.

Max