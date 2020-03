Roma, nasce il secondo ospedale per il coronavirus

Sette giorni per mettere in funzione un ospedale interamente dedicato al coronavirus. È successo a Roma, che ha inaugurato questa mattina il ‘Columbus Covid 2 Hospital’, il secondo centro specializzato dopo lo Spallanzani riconvertito in maniera specifica per contenere l’emergenza

Ad annunciare l’apertura è stato l’assessore alla sanità D’Amato: “Partito questa mattina alle 7:30 il Covid 2 Hospital Columbus-Gemelli, con uno sforzo straordinario degli operatori senza precedenti. Un sincero ringraziamento alla Fondazione Policlinico Gemelli per aver raccolto l’appello lanciato dalla Regione Lazio”.

Continua l’assessore: “Aperto in appena 7 giorni il Covid Hospital 2 e operativi già da oggi 32 posti di malattie infettive e 21 di terapia intensiva. Uno sforzo senza precedenti, un sincero ringraziamento e gratitudine a tutti i medici, infermieri e tecnici del Policlinico Gemelli e di tutta la rete regionale”.

Altri ospedali pronti all’emergenza

Il Columbus Covid 2 Hospital ha attivato 21 posti letto di terapia intensiva e 32 nei reparti di pneumologia, medicina interna e malattie infettive. La riconversione del Columbus non è però l’ultima tappa della Regione Lazio per contrastare l’emergenza. Si sta già attivando in questo senso la torre 8 del policlinico Tor Vergata e si sta lavorando per convertire gli spazi dell’istituto clinico Casal Palocco.

Intanto l’account Twitter della Regione, Salute Lazio, ha reso noti gli ultimi decessi per coronavirus nel territorio: “Policlinico Umberto I: deceduti 2 pazienti: uomo di 64 anni con pregressa insufficienza renale e donna di 81 anni con patologie multiple preesistenti”; “Deceduto uomo di 80 anni a Tivoli con concomitante sarcoidosi polmonare e neoplasia prostatica”.