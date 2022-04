Roma, Nomentana, incidente, motociclista perde la vita

Un motociclista ha perso la vita nella mattinata di venerdì 29 aprile, a seguito di un incidente stradale avvenuto in provincia di Roma, sulla via Nomentana all’altezza di quella che è nota come la curva della Madonnella.

L’impatto è avvenuto intorno alle 6:30, nel territorio del comune di Fonte Nuova. Il motociclista a bordo della sua moto si è andato a scontrare a quanto sembra con un furgone , a giudicare dall’impatto e dai danni riportati dai due mezzi, ed è morto sul colpo.

Sul posto il personale medico del 118 e i carabinieri della compagnia di Monterotondo per i rilievi. La strada, in direzione Mentana che porta anche verso Roma, è stata chiusa e il traffico è andato in tilt. Il conducente del furgone verrá sottoposto ai test di alcol e droga. La moto e il furgone saranno sottoposti a sequestro. Ora i carabinieri dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La curva della Madonnella in passato è stata già teatro di altri incidenti mortali.