(Adnkronos) – C’è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere Prati a Roma. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza, in via Riboty e in via Durazzo.

Negli uffici della squadra mobile della questura di Roma c’è fermento per le attività in corso che potrebbero portare a una svolta decisiva delle indagini.