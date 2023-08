Roma, Paredes, il permesso di De Rossi per la 16

Paredes ha chiesto il permesso a De Rossi. Indosserà la maglia n.16. La Roma ha ufficializzato gli acquisti di Leandro Paredes e Renato Sanches: accolti da un centinaio di tifosi all’aeroporto di Ciampino, sono arrivati nella Capitale martedì a bordo stesso volo privato e hanno sostenuto le visite mediche di rito a Villa Stuart.

Leo Paredes vestirà la maglia numero 16 che per quasi vent’anni è stata di Daniele De Rossi. «Non mi sarei mai permesso senza l’autorizzazione di Daniele – ha ammesso – Mi ha mandato un messaggio dicendomi che per lui sarebbe stato un piacere se avessi indossato la sua maglia. Sarà un onore, la metterò con grandissimo rispetto. Sarò sempre grato a lui per come si è comportato con me, sia dentro al campo, sia fuori»