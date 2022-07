Roma, passi avanti per Wijnaldum. Il match diTel Aviv potrebbe essere lo snodo affinché la Roma possa accontentare José Mourinho nella sua annosa richiesta di un leader di centrocampo: da giorni ormai il nome è stato svelato, ed è quello di Georginio Wijnaldum.

Accordo dato per fatto tra l’olandese e il club di Trigoria, si lavora su più aspetti quanto all’intesa tra Roma e Psg, club titolare del cartellino dell’olandese. Ieri nuovi contatti tra Tiago Pinto, GM della Roma, e Luis Campos – uomo mercato dei francesi – sulla questione del pagamento del primo anno di stipendio e del bonus di 3 milioni di euro che scatterebbe in caso di mancata cessione entro fine Luglio.

I parigini vorrebbero contribuire il meno possibile all’ingaggio dell’orange, ma, vista la necessità di cedere i troppi atleti fuori rosa, è verosimile che l’intesa possa essere trovata già in un incontro in programma, pare, ad ore, nella capitale israeliana dove oggi sbarcherà anche il PSG (domenica sera impegnato in Supercoppa di Francia contro il Nantes) e dove c’è la Roma per l’amichevole contro il Tottenham di Conte.

Dunque, dopo Dybala – che domani sera giocherà in maglia giallorossa davanti al pubblico di Haifa e che è reduce dalla straordinaria presentazione al Colosseo Quadrato – si starebbe avvicinando un altro top player in casa Roma. Un profilo, quello di Wijnaldum, che per ‘background’ ma soprattutto per ingaggio e portata dell’affare era considerato, non più tardi di qualche mese fa, pressocché inarrivabile dalla società di Trigoria.

Ma come emerso in questi ultimi due anni, dall’arrivo dei Friedkin, capitanati dal patron e presidente Dan Friedkin, nella società giallorossa c’è stato un cambio di passo. Tanti i segnali relativi a uno stravolgimento operativo: non ultimo il delisting dalla Borsa raggiunto tramite Opa, oppure il rinnovato progetto del nuovo stadio a Pietralata, per non dimenticare forse il tassello cruciale, determinante per la Rivoluzione quasi copernicana in casa Roma. Ovvero lo sbarco, il 4 Maggio 2021, di Josè Mourinho sulla panchina.