Roma, presentata la nuova prima maglia

Ricche tonalità di giallo e rosso, uno scollo a V e all’interno la scritta ‘La Lupa’. Ecco la nuova prima maglia della Roma per la stagione 2021/2022. Per la prima volta lo sponsor tecnico sarà New balance, che ha già dato un tocco personale alla nuova divisa giallorossa, presentata oggi e disponibile nei negozi e per la vendita online a partire dal 23 luglio.

A completare la divisa pantaloncini dello stesso colore della maglia. Nera, invece, quella del portiere, con una grafica grigia. Sul sito del club sono state pubblicate le foto di diversi calciatori con la nuova maglia. Da Zaniolo a Dzeko, passando per Lorenzo Pellegrini, definito ‘il capitano’. Questo dissipa ogni dubbio a chi andrà la fascia di capitano la prossima stagione.

E proprio il centrocampista ha parlato del nuovo kit: “È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo”.

Il direttore generale di New Balance Football, Kenny McCallum ha invece detto: “New Balance ha voluto rispettare pienamente la tradizione dell’AS Roma con una silhouette classica e unica. L’abbinamento dei colori del Club è uno dei più iconici del calcio mondiale e il design ad hoc di quest’anno mira a celebrarlo”.