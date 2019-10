Roma, protesta sindacati in Campidoglio: alta adesione a sciopero

Al grido “Roma non si liquida” è iniziata in Campidoglio la mifestazione per lo sciopero di tutte le partecipate capitoline indetto dai sindacati contro la gestione “disastrosa” della giunta Raggi. Tra palloncini, cartelli, striscioni, fischietti e cori che urlano “vergogna” sono centinaia le persone già presenti in piazza del Campidoglio questa mattina.

Per i sindacati è alta l’adesione allo sciopero. Per i lavoratori Ama Fp Cgil comunica “adesione media oltre le aspettative. Impianti e stabilimenti oltre il 70%. Molte zone totalmente serrate”.

Secondo i dati diffusi dai sindacati in “Roma metropolitane l’adesione è al 90% e molti degli asili comunali sono chiusi”.

“Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di 3 milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi.