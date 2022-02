(Adnkronos) – Una ragazzina è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata dopo essere stata accoltellata da una coetanea in via Duilio Cambellotti a Tor Bella Monaca, nella periferia romana. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una lite per futili motivi tra le due minori. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato l’autrice del ferimento.