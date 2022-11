Roma, risse tra giovanissimi a Trastevere. Una testata, elancio di bottiglie. Ennesima rissa tra giovani scoppiata in vicolo del Bologna, nel cuore di Trastevere.

L’ha raccontata un italiano di 21 anni, che avrebbe riferito di essere stato percosso da tre ragazzi, poi ntercettati e fermati poco dopo a piazza Trilussa dalla Polizia: 2 minorenni e un 20enne, tutti italiani.

eferiti in stato di libertà per minaccia aggravata e lancio di bottiglie di vetro. Molteplici i controlli effettuati nella sola serata di sabato 19 novembre, ha portato a 53 identificati e sanzioni amministrative per vendita di alcool oltre l’orario consentito e senza l’autorizzazione per la somministrazione.