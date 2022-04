Roma Special come Mou, notte da sogno col Bodo: 4-0 e semifinale

Quando il gioco si fa duro, quando serve esser speciali, i duri iniziano a giocare. Serviva una Roma dura e special e lo Special One, lui, José Mourinho, ieri l’ha avuta.

In un Olimpico sold out, meraviglioso è pieno zeppo d’amore, canti e bandiere, la Roma annienta 4-0 il Bodo Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Non solo ribaltando l’1-2 dell’andata e qualificandosi alla Semifinale, dove incontrerà i Leicester. Ma surclassando, dominando gli avversari: sul piano tattico, tecnico, agonistico.

Grandi idee chiare fin dall’avvio. Tra il boato dei tifosi, 61.942 emerge la storia, il valore della rosa, la legge dei grandi numeri e la qualità di un tecnico speciale. Mou ha trasformato la Roma: che ora non ha mai pura, anzi, fa paura agli avversari. Il Bodo, strisce utile a quota 38 non vede mai palla.

I giallorossi che vanno in una semifinale europea per la terza volta in cinque stagioni sembrano 11 Mourinho ij campo. Ad appena 5′, tap-in di Abraham.

Il Bodo sbanda, Mkhitaryan sfiora il bis, Pellegrini idem, poi, splendida azione a in tocco da Cristante, Abraham,Pellegrini e Zaniolo, che supera il portiere. La Roma non si ferma: Zalewski libera Zaniolo che timbra il 3-0, e poi a inizio ripresa il 4-0, un euro gol e tripletta per Zaniolo che si prende pallone e copertina.

E’ delirio giallorosso. La Roma è l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa.