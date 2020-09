Roma, Under va al Leicester. Pronto Milik

Il silenzio intorno al mercato della Roma si è dissolto nel giro di poche ore. Dopo un avvio a rilento, dovuto al cambio di proprietà, la società giallorossa è intervenuta con decisione per rinforzare la rosa a disposizione di mister Fonseca. Prima Kumbulla, ora Milik. Senza dimenticare le cessioni.

In mattinata ha svolto le visite mediche Cengiz Under. L’esterno turco si è presentato a alla clinica Villa Stuart di Roma per effettuare i test fisici prima di iniziare la sua avventura al Leicester. L’accordo tra il club inglese e la Roma è stato trovato: nel giro di poche ore arriverà l’ufficialità.

Se Under è pronto a partire, Milik dovrebbe inziare presto la sua avventura nella capitale. Prima, però, l’attaccante polacco deve svolgere un approfondito esame in Svizzera, per scongiurare possibili problemi legati alla rottura dei legamenti crociati subiti nel corso della carriera. Superato questo ostacolo Milik sarà della Roma, liberando così Dzeko, pronto a vestire la maglia della Juventus.