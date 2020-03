RomaOstia 2020, il coronavirus stoppa il via: annullata la maratona

Come era prevedibile, vista l’emergenza sanitaria in atto, è stato deciso di annullare la mezzamaratona ‘RomaOstia 2020’, prevista per domenica 8 marzo.

La decisione è stata presa al termine di un vertice tenuto in Prefettura, al quale hanno preso parte il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, la sindaca Virginia raggi, ed il prefetto Gerarda Pantalone.

Nell’ambito della riunione, su indicazioni degli organismi competenti, sono state valutate le motivazioni mediche che hanno appunto suggerito molto più saggiamente, scegliere di evitare occasioni di contagio e trasmissione del coronavirus.

Max