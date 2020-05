Romina Power, età vita privata e compagno

Il suo volto è spesso associato a quello di Al Bano Carrisi, col quale ha vissuto una vita da moglie e collega. Romina Power è molto di più: è un’artista, una cantante di successo e anche una mamma premurosa, che ha dovuto affrontare il dolore più grande che la vita può riservare: la perdita di un figlio.

Ospite di Domenica In condotto da Mara Venier Romina Power ha potuto festeggiare la festa della mamma in collegamento con sua figlia Cristel, con cui ha ripercorso i momenti più bella della sua vita. Ovviamente il ricordo è andato anche a Ylenia, la figlia scomparsa di al Bano e Romina su cui ancora aleggia un alone di mistero.

Romina Power, età e compagno

Romina ha 69 anni, è nata negli Stati Uniti ma vive ormai in Italia da moltissimi anni. La sua carriera è stata costellata di successi, molti dei quali arrivati in compagnia di Al Bano, celebre partner con cui ha avuto due figlie. Attualmente non si sa molto sulla vita sentimentale della cantante, molto riservata su questo genere di informazioni.

La sua passione per la musica è sempre viva e le sue doti canore non hanno subito variazioni col passare degli anni, come ha dimostrato anche l’ultima partecipazione a Sanremo. Una donna e una mamma forte, che nel corso della pontata di Domenica In ha potuto incontrare anche l’ostetrica che l’ha vista nascere e credeva morta.