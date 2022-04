Ronaldo rompe il telefono di un giovane tifoso avversario, poi si scusa sui social

Il Manchester United perde contro l’Everton e Cristiano Ronaldo va su tutte le furie. Non se la prende con se stesso e i compagni per la brutta prestazione, però. Lo fa con un tifoso avversario. Un giovane supporter dell’Everton che ha avuto la colpa di filmarlo mentre usciva dal campo. Così il portoghese ha preso quel cellulare e lo ha sbattuto a terra, rompendolo.

Un gesto censurabile ripreso da altri telefoni e diventato presto virale sui social. La madre del tifoso proprietario del cellulare, in un’intervista al Liverpool Echo, ha detto: “Stavo piangendo, ero sconvolta. Jake è scioccato: è autistico e ha anche la disprassia, quindi non ha digerito quello che è successo”.

La madre del giovane Jake ha aggiunto: “Eravamo nel Park End, vicino al tunnel per gli spogliatoi, Jake stava filmando tutti i giocatori dello United. Quando è arrivato Ronaldo, ha abbassato il telefono, perché aveva una ferita nella gamba, lui lo ha aggredito, colpendogli la mano e rompendo il telefono. Un giocatore di calcio ha aggredito un figlio autistico, ecco come la vedo da madre”.

Poche ore dopo, visto anche il clamore mediatico che ha suscitato il gesto, Ronaldo è stato costretto a scusarsi sui social con un lungo post: “Non è mai facile controllare le emozioni in momenti come quelli che stiamo vivendo. Ma noi dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti, e dare l’esempio per tutti i ragazzi che amano questo sport bellissimo. Vorrei chiedere scusa per il mio sfogo e, se possibile, vorrei che il tifoso venisse all’Old Trafford per assistere ad una partita, come dimostrazione di fair-play e sportività”.