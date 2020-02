Rosario Marrone: chi è, età, carriera, musica del padre di Emma Marrone

Rosario Marrone è il padre della cantante Emma Marrone, notissima a tutto il pubblico italiano e non solo. Emma, vincitrice di Sanremo 2012 e tornata come ospite durante la manifestazione di quest’anno per presentare la sua partecipazione al film di Muccino ‘Gli anni più belli’, non poche volte ha parlato del padre.

E, anzi, non poche volte ha parlato del padre o è stato con lui in contesti musicali. Come è successo su Canale 5 il 15 Febbraio 2020. Ma chi è Rosario Marrone? Cosa sappiamo di lui?

Rosario Marrone: chi è, anni, carriera, curiosità del padre musicista di Emma Marrone

Rosario Marrone, il padre di Emma è musicista di professione, e infatti ha suonato nelle band Karadreon e gli H20 (in questa band era chitarrista). Già nei primi anni del suo gruppo Rosario portava con sè la piccola Emma, mentre questo legame non si scinde ancora. Perchè?

Semplice: è lui ad accompagnare la ragazza in giro per con i suoi tour. Piuttosto attivo su Instagram Rosario Marrone posta parecchie foto di lui, e della figlia. Il loro rapporto è molto intenso, schietto, e insieme hanno anche affrontato le diverse pagine tristi che hanno accompagnato la vita di Emma, dai flop in amore fino alla malattia.

Il 15 febbraio 2020 Rosario ed Emma Marrone sono ospiti della quinta puntata di C’è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi.

Emm, sua figlia, è nata nel 1984 a Firenze: proprio suo padre Rosario Marrone, chitarrista degli H20 si accorge del suo talento e infatti già a 9 anni la spinge a esibirsi.

Il loro legame si è fortificato quando a 24 anni, ad Emma viene comunicato un cancro all’utero e alle ovaie. Una battaglia da cui è uscita vincitrice, anche grazie all’affetto paterno.

Emma ha avuto il papà e la famiglia in tutti i momenti clou, belli e brutti: nel 2014 vincendo il Festival di Sanremo e l’anno dopo al fianco di Carlo Conti nella co-conduzione.

Anche per la storia con Stefano De Martino, che poi scelse Belen Rodriguez, o con la storia con l’attore Marco Bocci, che poi prenderà per moglie Laura Chiatti, Emma si è sempre rivolta alla famiglia e al papà per un confronto.