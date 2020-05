Ruby Rose lascia Batwoman: il motivo della clamorosa scelta ancora incerto

“Ho preso la decisione molto difficile di non tornare in Batwoman la prossima stagione”. Così Ruby Rose ha annunciato il suo addio alla serie DC. La produzione ora dovrà cercare un sostituto in vista dell’inizio delle riprese della seconda stagione già confermata. Una scelta, quella dell’attrice, che potrebbe avere radici nell’accoglienza fredda e a volte ostruzionistica da parte dei fan del personaggio.

La motivazione al momento però non è stata rivelata da Ruby Rose, che ha annunciato l’addio alla serie su Batwoman con un comunicato: “Non è stata una decisione che ho preso alla leggera visto che nutro il massimo rispetto per il cast, la troupe e tutti quelli che sono coinvolti nello show sia a Vancouver che a Los Angeles”, ha dichiarato l’attrice.

Futuro a lungo termine per Batwoman

I motivi dell’addio non sembrano in alcun modo legati a possibili acredini avute con la produzione, Ruby Rose ci ha infatti tenuto a ringraziare tutti: “Sono molto grata a Greg Berlanti, Sarah Schechter e a Caroline Dries non solo per avermi dato questa opportunità incredibile, ma anche per avermi accolta nell’Universo DC che così magnificamente hanno creato. Grazie a Peter Roth, Mark Pedowitz e ai team di Warner Bros. e The CW che così tanto hanno investito nella serie e che hanno sempre creduto in me. Grazie a tutti coloro che hanno reso la prima stagione un successo – sono davvero grata”.

Anche senza l’attrice Batwoman avrà lunga vita. E un’altra protagonista. L’annuncio è arrivato direttamente dai produttori: “Ringraziamo Ruby per il suo contributo al successo della nostra prima stagione e le auguriamo il meglio. Lo studio e la rete sono fermamente impegnati nella seconda stagione e nel futuro a lungo termine di Batwoman, e noi – insieme al talentoso team creativo dello show – non vediamo l’ora di condividere la sua nuova direzione, incluso il casting di una nuova attrice protagonista e membro della comunità LGBTQ nei prossimi mesi”.