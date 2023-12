Ryanair spicca al volo: seconda compagnia al mondo

Ryanair, la compagnia aerea low-cost, ha visto il valore delle sue azioni crescere notevolmente nel 2023, diventando la seconda compagnia aerea per capitalizzazione di mercato al mondo, dopo Delta. Il titolo ha chiuso a un passo da quota 19€ per azione, raggiungendo un massimo storico. Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, potrebbe incassare un premio per i profitti record dell’azienda, stimato intorno ai 100 milioni di euro. Questo premio è legato a un piano di incentivazione che prevede la possibilità per O’Leary di guadagnare opzioni se il prezzo delle azioni raggiunge quota 21 euro e vi si mantiene per almeno 28 giorni, o se la società raggiunge profitti annuali di 2,2 miliardi di euro al netto delle imposte. Con il titolo che continua a crescere, O’Leary potrebbe ben presto esercitare queste opzioni, ottenendo un guadagno significativo.