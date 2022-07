(Adnkronos) – “C’è stato per tre ore il fantasy sulla Russia che ha fatto cadere il governo”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando all’assemblea della Coldiretti a Roma. “Due persone che hanno parlato prima di me hanno fatto cadere il governo, Di Maio e Conte, punto, poi non so su indicazione di chi – ha aggiunto – A livello autorevole, quindi dei servizi, arriverà in questi istanti una smentita che nega qualsiasi relazione tra la mia persona, la Russia o altri”.