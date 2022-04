Samp-Salernitana 1-2, campani vincono dopo 3 mesi

(Adnkronos) – La Salernitana vince 2-1 sul campo della Sampdoria e tiene vive le speranze di salvezza, almeno per l’aritmetica. I campani, tornati al successo dopo 3 mesi, sono ultimi con 19 punti, a 3 lunghezze dalla coppia Genoa-Venezia e a -9 dal Cagliari, a quota 28 e fuori dalla zona retrocessione. La Samp rimane a 29 punti.

La Salernitana ipoteca la vittoria in poco più di 300 secondi. Gli ospiti sbloccano il risultato al 4′ con Fazio, che azzecca il colpo di testa vincente e fa centro: 0-2. Al 6′, Ederson confeziona il bis con un’azione personale. Lunga fuga e conclusione che Audero non trattiene, 0-2. La Samp prova a rialzarsi dopo l’avvio da incubo e riapre la partita al 32′. Caputo piomba su una palla vagante e in diagonale batte Sepe: 1-2. La Salernitana rimane padrona del match, confezionando occasioni a ripetizione. La Samp fatica a creare chance per il pareggio: all’82’ Caputo cerca il jolly di testa, mira sbagliata.