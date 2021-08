Sampdoria-Milan, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Sampdoria e Milan chiudono la prima giornata di Serie A. L’appuntamento per la sfida tra le squadre di D’Aversa e Pioli è in programma alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Nuovi arrivi contro veterani del nostro campionato, ambizioni e obiettivi diversi si incroceranno nel posticipo della prima di Serie A.

Ibra non è ancora al meglio e resterà fuori, gli attacchi delle due squadre saranno però guidati da due bomber d’eccellenza. Da una parte Quagliarella, che il campionato italiano lo conosce come le sue tasche. Dall’altra Giroud, nuovo arrivato in casa Milan ma con l’esperienza giusta per calarsi subito al meglio nella nuova esperienza italiana.

La partita sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Per vedere Dazn sul proprio televisore è necessario disporre di una smart Tv, o in alternativa una console, TIMVISION o un dispositivo come Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast. La gara rientra tra le tre trasmesse da Sky in questa giornata. In streaming è possibile seguire Samp-Milan su ogni dispositivo attraverso Dazn, o tramite Sky Go.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-2-3-1) Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli