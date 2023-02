Sanità, Santori (Lega): “Una beffa il rilancio di Farmacap, l’azienda non salda debiti con i dipendenti”

Sanità, Santori (Lega): “Una beffa il rilancio di Farmacap, l’azienda non salda...

“Il piano di rilancio di Farmacap sbandierato con paludati proclami si sta rivelando l’ennesima beffa per i dipendenti, in servizio e anche pensionati, che non hanno ancora ricevuto tutti gli arretrati dei buoni pasto dovuti.

I sindacati sono sul piede di guerra e affiorano molti dubbi sulla reale volontà dell’azienda di sanare i debiti nonostante i fondi già ricevuti. Questa situazione è assurda, e dimostra ancora una volta la completa incapacità dell’amministrazione Gualtieri a svolgere il proprio lavoro”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

“Prendiamo atto di quanto riportato dal sindacato Ugl, che denuncia questo scandalo. La Lega chiede verifiche: i lavoratori non devono pagare l’inadeguatezza della sinistra al governo della città, né tantomeno le furberie classiste di una dirigenza che vuole scaricare sui dipendenti alcuni costi per non gravare sul bilancio aziendale.

Farmacap è in completo stallo, non è stato lanciato il bando per la fornitura dei medicinali, lettera morta è rimasto il rinnovo del parco tecnologico aziendale, e pure l’apertura nella nuova farmacia ‘Passo del Turchino’ è rimasta sulla carta. L’ennesima sconfitta targata Pd”, conclude Santori.

