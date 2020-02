Sanremo 2020, classifica della prima serata: ecco chi è in testa, podio e delusioni

Il festival della canzone italiana, ovvero sia Sanremo ha aperto ieri sera i battenti e evidentemente tutte le attenzioni del pubblico, dei critici, della stampa, degli addetti ai lavori e dei telespettatori in generale si sono orientati su tutte, ma davvero tutte le sfaccettature della Kermesse.

Ovviamente al centro di tutto, di prima mattina, ci sono gli ascolti, dacché un pò tutti da anni tendono a usare questo come univoco termometro dei consensi o dei dissensi di Sanremo. Sarà proprio così? C’è, naturalmente, chi la pensa in un modo e chi in un altro. Ma esiste un elemento che resta portante, come è ovvio che sia, e vero elemento di analisi degli esiti sanremesi in sè.

Ovvero? La classifica, naturalmente. Ecco infatti che al di là di tutte le chiacchiere, le opinioni e i pro e i contro, esiste il verdetto che, sera dopo sera, arriva a sancire la temperatura del festival.

Come stanno andando le canzoni in gara? E chi è in testa alla classifica? Ecco i verdetti che sono arrivati in fondo alla prima serata.

Sanremo 2020, classifica della prima serata: Le Vibrazioni, Elodie, Diodato nel podio

Ecco la classifica provvisoria dei dodici Big andati in scena nella prima serata del Festival 2020.

Si tratta ovvio di una graduatoria è stata determinata parziale che viene fuori dai voti arrivati dalla giuria demoscopica composta da un campione di circa 300 persone che anche nella seconda serata indicherà la posizione dei restanti dodici Big.

La classifica odierna andrà poi a sommarsi a quelle dei prossimi giorni. Ecco dunque gli esiti