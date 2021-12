Sanremo 2022 – Amadeus svela i primi 11 (deludenti) dei 22 Big: da Morandi a Sangiovanni passando per Highsnob e Hu

Come è giusto che sia, per iniziare a creare un po’ di curiosità rispetto al Festival di Sanremo, che tornerà a condurre dall’1 al 5 febbraio, ha scelto l’edizione serale del Tg1. Così, poco dopo le 20 il direttore artistico, Amadeus, ha rivelato i primi 11 dei 22 big che troveremo in gara.

Sanremo 2022: ecco, primi 11 dei 22 Big in gara. Dai ‘troppo’ classici ai ‘meno noti’ passando per i soliti talent

Al momento, fra ‘ritorni’ e ‘contemporanei’ (anche se per lo più sconosciuti e al massimo capaci di vendere uno scatolone di cd), quelli resi pubblici da stasera sono Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa, Noemi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Le Vibrazioni, Sangiovanni, La Rappresentante di Lista, Highsnob e Hu, Dargen D’Amico, ed Ana Mena.

Sanremo 2022: 11 distanti realtà che incarnano il ‘ieri, oggi e domani’ della musica, che però non ‘graffiano’

Come abbiamo visto, canzoni a parte – ci sarà tempo per ascoltarle – almeno al momento, ‘sulla carta’ ci troviamo davanti una sorta di rappresentanza di ‘ieri, oggi e domani’, compresi i soliti nuovi (‘fatti e consumati in casa’, sul modello Mediaset), frutto dei talent. Artisti sì bravi e di riconosciuto successo, ma di certo non tali da lasciarci pregustare una kermesse ’emozionante’. Confidiamo tuttavia sia negli altri 11 da conoscere e, soprattutto, sulle provate capacità di Amadeus il quale, al di là delle solite iniziali polemiche (che poi rappresentano ormai storicamente ‘il piatto forte della casa’), riesce invece a portare sempre i frutti a casa, finendo per regalarci Festival diverteti ed interessanti.

Sanremo 2022: Amadeus ‘indotto’ ad anticipare i nomi dei Big per via delle troppe ‘illazioni’ che girano

Un annuncio ‘molto’ in anticipo su tempi (avrebbe dovuto farlo il prossimo 15 dicembre), per il quale Amadeus ha dovuto chiedere di intervenire per apportare questa modifica al regolamento. Infatti, come ha spiegato il conduttore, continue voci ed ‘illazioni’ relative alla lista dei prossimi big in gara, lo hanno indotto per l’appunto a bruciare i tempi, onde evitare problemi e complicazioni alla kermesse stessa.

Sanremo 2022: il prossimo 15 dicembre su Rai1 saranno svelati gli altri 11 Big in gara

Tuttavia, anche per non guastare del tutto la ‘suspense’, non sono stati rivelati i titoli dei brani che questi primi 11 artisti svelati, presenteranno a febbraio.

Ora, per conoscere la lista degli altri 11 Big, ed avere quindi il ‘quadro completo’ del cast, l’appuntamento è per il 15 dicembre in quel di ‘Sanremo Giovani’ – sempre su Rai1- quando sapremo anche chi saranno i due giovani vincitori che andranno a rimpinguare la lista dei Big.

Max