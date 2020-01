Sanremo, ecco le 10 donne che affiancheranno Amadeus al Festival

Eccole dunque le dieci donne che andranno ad affiancare il conduttore-direttore artistico Amadeus, sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio.

Ad annunciarlo lo stesso Amadeus, nel corso della conferenza stampa dell’edizione numero 70 del Festival di Sanremo, tenutasi all’interno della storico Teatro del Casinò, proprio laddove si svolsero le prime edizioni della gara.

Anche se della maggior parte di loro si era già parlato mancava tuttavia la conferma ufficiale.

Dunque ecco per la ‘categoria giornaliste’ (alcune delle quali ritratte nella foto con Amadeus): Rula Jebreal, Emma D’Aquino e Laura Chimenti; tra le conduttrici troviamo invece: Antonella Clerici, Diletta Leotta, e Alketa Vejsiu dall’Albania. Quindi per le attrici, la splendida Monica Bellucci mentre, Sabrina Salerno rappresenterà le cantanti. Infine, ecco per la categoria ‘Modelle’: Francesca Sofia Novello (tra l’altro compagna di Valentino Rossi) e, come ‘Vip’, la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez.

Da non dimenticare anche ‘la Zia’ per eccellenza della tv: Mara Venier che, come annunciato, affiancherà Amadeus nella serata finale, per poi ripartite – come da tradizione – dall’Ariston il giorno dopo con ‘Domenica In’.

Max