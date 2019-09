Santo del giorno: 17 settembre, oggi si celebra San Roberto Bellarmino

Oggi è 17 settembre, e il Santo del giorno è San Roberto Bellarmino. La chiesa cattolica festeggia in questa data la figura del santo nato a Montepulciano il 4 ottobre del 1542 in una famiglia in cui vi era anche un Papa, Marcello II.

San Roberto Bellarmino: il santo del giorno, 17 settembre. Vita, opere, miracoli

La madre di San Roberto era infatti Cinzia Cervini, sorella del Papa. Fin da bambino, Roberto era poco interessato ai giochi mentre amava ripetere le prediche udite al catechismo.

In contrasto con le aspettative del padre, Roberto decise di entrare nella Compagnia di Gesù. Nella sua carriera ecclesiastica, si distinse in particolare per l’insegnamento della dottrina.

In particolare fu il padre spirituale di San Luigi ed ebbe rapporti con san Realino, fino a che Clemente VIII lo fece cardinale, arcivescovo di Capua.

San Roberto fu anche un grande scrittore, con 31 opere all’attivo. La sua morte è datata 17 settembre 1621.