Sara Tozzi lascia il trono di Uomini e Donne, il motivo

“Non ha il cuore libero”, questo il motivo per cui Sara Tozzi ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne. A spiegarlo è Maria De Filippi, che all’inizio della registrazione che andrà in onda la prossima settimana ha fatto luce sui ‘tormenti’ amorosi della ragazza, arrivata sul trono a settembre e ora decisa a lasciarlo.

La giovane modenese classe 1997 è già nota al grande pubblico grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Un ruolo che ha attirato su di sé le simpatie di Maria De Filippi, che l’ha scelta come nuova tronista per l’attuale stagione di Uomini e Donne.

Sara Tozzi, il cuore è per l’ex fidanzato

Eppure il trono di Sara Tozzi sembrava iniziato nel migliore dei modi. Faccia pulita, modi garbati e un interesse spiccato per il corteggiatore ed ex concorrente di Temptation Island Javier Martinez. Dopo le prime e positive esterne che sembravano aver suscitato in Sara un forte interesse, la conoscenza è naufragata a causa di alcune segnalazioni che hanno portato alla luce una relazione del corteggiatore.

Ma, come riportato dal portale ilvicolodellenews.it, il motivo per cui Sara Tozzi ha lasciato il trono sarebbe da ricercare nell’amore mai perso verso l’ex fidanzato, che non le permetteva di viversi a pieno le nuove conoscenze.