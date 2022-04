Scalo di San Lorenzo, incidente a operaio

Folgorato mentre stava lavorando in un deposito dei treni. Grave, l’operaio trasportato d’urgenza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente sul lavoro è avvenuto giovedì allo scalo di San Lorenzo. Ad essere costretto alle cure del policlinico un lavoratore italiano di 55 anni. L’intervento dei soccorritori intorno alle 13:00 di giovedì 28 aprile al deposito di Trenitalia che si trova in viale dello Scalo di San Lorenzo, nel II municipio.

Qui, stando agli accertamenti dagli agenti della polizia ferroviaria Termini, il 55enne era impegnato in un lavoro di manutenzione ad un locomotore per conto di una ditta subappaltatrice dell’azienda dei trasporti ferroviari. Poi, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è rimasto folgorato.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato quindi trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I, grave, ma non in pericolo di vita. Resta da risalire con chiarezza a che cosa abbia scatenato l’incidente sul lavoro. Sul posto, oltre agli agenti della Polfer Termini che indagano sull’accaduto, la polizia scientifica e gli ispettori del lavoro della Asl competente.