Scarpe Lidl, oggi 16 novembre arrivano in Italia: perché le vogliono tutti

In Europa sono andate a ruba in pochissimo tempo. Scaffali svuotati, sito preso d’assalto, una vera e propria febbre da scarpe Lidl. La nota catena di discount tedesca ha infatti immesso alcuni mesi fa sul mercato un paio di scarpe economiche, vendute al prezzo di 12,99 euro. Una cifra accessibile a tutti.

Ma quello che sorprende è l’ipervalutazione ottenuta sui siti come eBay, dove un paio di scarpe Lidl sono arrivate anche a 2.000 euro. Ebbene oggi 16 novembre, dopo aver fatto il giro d’Europa, le ambite scarpe della Lidl approdano in Italia. E non è un caso che fuori dai punti vendita da questa mattina si siano formate già corpose file.

Ma perché tutti vogliono le scarpe Lidl? Difficile dirlo. Di certo non per la bellezza del prodotto: sono blu, gialle con qualche spruzzata di rosso su una base orma classica e vincente per quanto riguarda le sneakers. Alcuni, visto l’accostamento audace di colori, potrebbero definirle un cazzotto in un occhio, molti però le considerano già un pezzo cult.

La riposta più evidente in questo caso è una: è la moda. Ora tutti le hanno e tutti le vogliono. Anche se i pezzi sono limitati e per questo sale anche il prezzo sul mercato. Ora che sono arrivate anche in Italia le scarpe Lidl potranno essere posseduto dagli audaci in fila fuori dal discount per accaparrarsene un paio.